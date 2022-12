Oplichting via internet piekt ook in Zeeland: ‘Doe altijd aangifte bij de politie’

Oplichting via internet is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. ,,We zien dat het niet goed gaat”, zegt de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Hij is voorzitter van het districtscollege Zeeland, het overleg van gemeenten, politie en justitie. ,,De traditionele criminaliteit wordt steeds minder, maar aan de cyberkant is er een enorme piek. Heel veel mensen worden opgelicht. Dat gaat bijvoorbeeld om bankpasfraude, inbraken in systemen en het aanmaken van valse accounts.”