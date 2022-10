Orka spoelt aan bij Cadzand: ‘Dit is heel zeldzaam’

De laatste keer dat er een verdwaalde orka te zien was in Nederland was in 2010, in de Waddenzee. Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren: ‘Dit is heel zeldzaam. Normaal gesproken zitten er veel orka’s in Schotland en waarschijnlijk is deze verdwaald of verstoten. Ze zwemmen doorgaans in groepen. Het ging hier om een jonge orka van een meter of vier.” Over de gezondheidstoestand van de orka kan Van der Hiele niks zeggen. ,,Het was voor mij een uur rijden om hier te komen, toen was het dier alweer terug het water in.”