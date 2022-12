Oud-diplomaat wordt Zeeuwse lijsttrekker JA21

met video Waarom er in de bietentijd minder slik op de weg ligt: ‘We doen het nu veel slimmer’

Tijdens de bietenoogst was het vroeger een modderbad in de polder, maar tegenwoordig plakt er weinig slik aan het wegdek. Wat is de truc? ,,We rijden niet meer van het land de weg op.”

19 december