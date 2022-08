Oude T-shirts van je zus als maandverband: menstruatiearmoede is in Zeeland nog groot

zeeland nazomer festival Voorstel­ling Leonora over de strijdlust van twee bijzondere vrouwen

Een voorstelling over de strijdlust van twee vrouwen uit twee verschillende eeuwen, met als centraal thema: slavernij in Zeeland. Dat is in het kort Leonora, een stuk dat op 26, 27 en 28 augustus en 2 en 3 september te zien is op het Zeeland Nazomerfestival.

