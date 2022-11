Oudste inwoner van Oudelande woont al 100 jaar in hetzelfde huis

met video / poll Feestmaand zorgt voor spitsuur bij Chocolate­rie Mauritsz in Axel: ‘Honderd chocolade­let­ters per dag en straks ladingen kerstkrans­jes’

Crisis? Niet bij Chocolaterie Mauritsz in Axel. ,,Met Sinterklaas en Kerst in aantocht werken we zes dagen per week in twee ploegen. Nu maken we honderden chocoladeletters en straks ladingen kerstkransjes.”

