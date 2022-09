Overlijden Elizabeth schokt Britse Zeeuwen niet: ‘Ik denk echt niet dat heel Engeland zit te huilen’

,,Ik ben half Brits en half Nederlands", zegt Anya Luscombe. Ze geeft les aan University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. ,,Ik moet wel zeggen dat ik niks heb met het Nederlandse koningshuis, maar bij Elizabeth dacht ik altijd wel: ‘Als je dan toch een koningshuis hebt, moet het er zo uitzien.’ In Nederland had ik dat alleen met Juliana."

Giles Scott-Smith was jarenlang onderzoeker bij het Roosevelt Study Center in Middelburg en gaf ook les aan UCR. Hij blijft in Zeeland wonen, al is hij sinds kort de dean van University College Leiden. Hij woont de helft van zijn leven - 26 jaar - in Nederland. ,,Ik ben door de jaren heen een beetje een republikein geworden", bekent hij. ,,Dus als je denkt dat ik de komende dagen alle rouwplechtigheden ga volgen, dan heb je de verkeerde gebeld."