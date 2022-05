Pak je zwembroek en neem een frisse duik, de Zeeuwse buitenzwembaden gaan weer open

,,Het water is echt heerlijk!” Roept Yvonne Boshuizen vanuit het wedstrijdbad. Dat klopt. Buiten is het vandaag slechts vijftien graden, maar het water is een aangename 22 graden. Ze trekt nog een paar baantjes voor ze het bad weer uitkomt. De eerste fanatieke zwemmers lagen zaterdag al in het water bij de opening van zwembad Stelleplas. Elke dag kun je van 13.00 tot 14.00 baantjes trekken in het wedstrijdbad. Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 19.30 ook.

Volledig scherm Het zwembad Stelleplas is al drukbezocht in het begin van het seizoen. © Jan Bos

Na een half uur vindt Yvonne het mooi geweest en komt het water uit. ,,Aan de kant is nog wel fris hoor!”, constateert ze. Yvonne bezoekt het zwembad al jaren, maar nooit zo vroeg in het seizoen. ,,Het beviel goed hoor, dus ik kom morgen weer.” Drie jaar geleden is ze begonnen met baantjes zwemmen en vond daarin haar nieuwe hobby. ,,Ik zag altijd een groepje oudere dames voor de deur staan als ik langsreed. Dan dacht ik bij mezelf: ‘waarom ga ik niet ook gewoon?’, dus hier sta ik dan. Banen tellen doe ik niet hoor, ik zwem gewoon een half uurtje. Geen idee hoeveel baantjes dat zijn. Ik doe het voor de gezelligheid en om mijn hoofd leeg te maken. En natuurlijk omdat het goed is voor je lijf.” Zwemmen doet Yvonne bij voorkeur wel in een buitenbad. ,,Ik heb een hekel aan binnenbaden. Het stinkt er naar chloor en die herrie, dat is niks voor mij. Ik kom hier graag. Soms zelfs twee keer per dag. Eerst om baantjes te trekken en ‘s middags met mijn kleinkinderen.”

Volledig scherm Yvonne Boshuizen heeft haar eerste baantjes al getrokken. © Jan Bos

Geen duurder kaartje

Ondanks de hoge energieprijzen heeft het zwembad ervoor gekozen de kosten niet door te berekenen naar de klant. ,,Wel gaan we dinsdag, woensdag en donderdag eerder dicht, net als in coronatijd. De prijzen voor dit seizoen stonden vorig jaar al vast. Die kunnen we aanhouden. Entree kost nog steeds 5,95 euro, een jaarabonnement 63,50 euro.” Besparen is lastig, geeft Anita aan. ,,De watertemperatuur blijft bij ons altijd minimaal 22 graden. Je kan ook niet zonder goede badmeesters. Vanmorgen hebben we een veiligheidstraining gedaan. We zijn helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Nu hopen op goed weer.”

Volledig scherm Anita de Vos hoopt op een goed zwembadseizoen. © Jan Bos

Ook René van ‘t Westende zwemt het liefst buiten. Hij komt al jaren bij het zwembad in Heinkenszand. ,,Voor corona zwom ik vaker, maar het eerste jaar ben ik helemaal niet geweest en vorig jaar een paar keer. Het was ook lastig, met die restricties. Fijn dat het nu weer zonder beperkingen kan.” Vandaag is hij er weer voor het eerst en dat is weer even wennen. ,,Vandaag begon ik met dertig baantjes, ik bouw het langzaam op. We zien wel hoe ver we komen.” Het lekkerste van buiten zwemmen? ,,De dag doorbreken met een frisse duik en even nergens aan denken. Maar nu ga ik douchen, want het is wél koud als je uit het water komt!” zegt hij klappertandend.

,,Het was weer heerlijk hè”, zegt Corrie van Damme tegen haar vriendin wanneer ze naar het trappetje zwemt. Ze komt hier al veertig jaar baantjes trekken. ,,Ik ben zo blij dat het nu weer kan! Ik ben hier dagelijks te vinden, tot september, het einde van het seizoen. Mijn vriendinnen ook, we ontmoeten elkaar altijd hier bij het zwembad. Gezellig hoor.” Ook Corrie heeft het niet zo op binnenzwembaden. ,,Daar zit meer chloor in, het buitenbad is wat frisser.” Ze hoopt op een mooie zomer. ,,Zeker nu we weer een abonnement af kunnen sluiten, dat vind ik toch zo fijn. Onbeperkt zwemmen. Dat is goed voor je lijf.”

Volledig scherm Corrie van Damme heeft al veertig jaar een zwemabonnement © Jan Bos