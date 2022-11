Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan waterschapsverkiezingen in Zeeland

Lijsttrekker voor waterschap Scheldestromen is Karin Körver (56). Körver is momenteel burger-commissielid in Provinciale Staten. Volgens Körver is er nog veel te doen op het gebied van dierenwelzijn en natuur in het waterschap. ,,Het water in het waterschap is op veel plekken te vuil”, aldus de lijsttrekker. ,,Door het gebruik van landbouwgif en kunstmest in de landbouw en vanwege de lozingen door chemiebedrijven staat de waterkwaliteit continu onder druk.”