Pascale wil voor geen goud weg van haar Griekse eiland: ‘Hier leef ik mijn droom’

,,Ik was vijftien jaar, ontzettend blij dat ik klaar was met school. Ik fietste over de Boulevard van Vlissingen met een vriendin. Bij café De Scheldestroom hing een bordje ‘personeel gevraagd’. In een opwelling zei ik tegen mijn vriendin ‘hou mijn fiets even vast’. Ik liep naar binnen en even later kwam ik al naar buiten met een dienblad vol glazen, ik was aangenomen en kon beginnen.