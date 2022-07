Per direct verbod op water sproeien uit sloten, waterschap spreekt van uitzonderlijke maatregel

In grote gebieden van Zeeland konden boeren vorige week al niet meer beregenen vanuit watergangen omdat het water in de sloten al onder het zomerpeil was gezakt. ,,Afgelopen donderdag is er nog wel wat regen gevallen. Nu er een algeheel verbod op het onttrekken van oppervlakte water van kracht is, mag op die paar plekken waar het water misschien één of twee centimeter boven zomerpeil stond niet meer beregend worden”, zegt woordvoerder Janneke Lagasse.

Het waterschap verwacht dat het verbod langere tijd van kracht blijft omdat er een flinke hoeveelheid regen nodig is om het watertekort op te lossen. Met de maatregel hoopt het waterschap de daling van het oppervlakte- en grondwater en mogelijke gevolgschade als inklinking van veen te beperken. Overigens is lang niet al het slootwater geschikt om akkers te beregenen, in grote delen van Zeeland is dit water te zout.

Boeren die vanaf vandaag hun land tóch nog besproeien of bedruppelen, overtreden niet per definitie het verbod. Op het hele eiland Tholen én in een groot gebied rondom Rilland worden de sloten gevuld met zoet water uit het Schelde-Rijnkanaal. Daar geldt het verbod niet. In een flink deel van Zuid-Beveland kunnen boeren ook gebruikmaken van de landbouwwaterleiding uit de Biesbosch. Verder mogen boeren in de hele provincie maximaal 15 kubieke meter water uit de sloot halen om gewasbeschermingsmiddelen aan te lengen.

Grondwater oppompen mag nog wel

Binnen de voorwaarden die daarvoor gelden, mogen boeren en andere landbezitters nog wel grondwater oppompen. ,,Reden hiervoor is dat de invloed van het onttrekken van grondwater beperkt blijft tot perceelsniveau terwijl onttrekkingen van oppervlaktewater invloed hebben op een heel peilgebied.”

Het waterschap spreekt van een ‘uitzonderlijke situatie’. ,,Normaal gesproken is via de watervergunning geregeld dat water uit sloten, kreken en vijvers onttrokken mag worden totdat het zomerpeil bereikt is. Dat nu toch wordt overgegaan op een verbod voor heel Zeeland komt door aanhoudende droogte en de snelle daling van het waterpeil van oppervlaktewater. Het waterschap wil de beperkte hoeveelheid water benutten om het water zo lang mogelijk vast te houden en onomkeerbare schade te beperken doordat het waterpeil uiteindelijk te ver onder zomerpeil zakt.”