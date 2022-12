Peter Gillis: van nationale knuffelbeer tot toonbeeld van ondermijning

reportage Dit is hét nieuwe onderzoeks­in­sti­tuut van Zeeland: ‘Je kunt iets tekenen én het meteen maken’

Nog even, dan werken studenten en onderzoekers aan een kleine windturbine of zonneboot in het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) in Middelburg. Een splinternieuw gebouw, met de modernste apparatuur. Komende week wordt het officieel geopend.

10 december