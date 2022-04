Piet Kraan knokt door. ‘Ja, het gevecht tegen kanker is zwaar, maar denk maar niet dat ik het opgeef.’

Het slechtnieuwsgesprek in het ziekenhuis, half januari van dit jaar, slaat hem uit het lood. Longkanker! En dat met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Hij is lijsttrekker van de mede door hem opgerichte Lokale Partij Middelburg. Nog één mooie verkiezingsuitslag, nog één keer beginnen als fractievoorzitter en na twee jaar het stokje definitief overdragen. ,,Dat was het plan ja.”

Van een rustig, goed voorbereid afscheid van de politiek zal het niet meer komen, kondigt hij in een persoonlijk gesprek aan. Een paar vergaderingen kan hij er nog bij zijn, zodat hij in ieder geval nog één keer de gemeenteraad kan toespreken. Zijn afscheidsgroet, na 25 jaar.

,,Zo veel lieve reacties heb ik gehad, dat ik bijna begon te denken dat ik minder vijanden had dan ik dacht”, grapt Kraan op 28 maart bij zijn afscheid, verwijzend naar de steunbetuigingen die hij ontving nadat bekend werd dat hij ziek is. Maar vrienden in de politiek, die bestaan niet, stelt Kraan. ,,Die moeten ook niet bestaan. Is er persoonlijke vriendschap in de politiek, dan is de politiek onzuiver.”