Pippi doet voor het eerst mee aan een ringrijderswedstrijd

Ze vertelde dat ze eind dit jaar twaalf wordt en dat ze daarom dit jaar mag beginnen. En wat haar betreft gaat ze nog heel lang daarmee door. ,,Want het is een heel leuk.” Ze gaf ook aan dat het een familieding is. ,,Mijn opa, mijn ooms, mijn vader, mijn moeder, alle steken ze ringen of hebben ze het gedaan.” En volgens haar rijden en reden velen op hoog niveau.

Pollepel

Alle ringrijders hadden zich verkleed waarbij duidelijk bleek dat het Wilde Westen voor veel inspiratie zorgde. Want heel wat cowboys en indianen waren vrijdag present. Onder andere Evelien Jopse. Zij rijdt al weer vele jaren maar vertelde ook dat ze het vooral doet voor de gezelligheid. ,,Want het is leuk om te doen.” Ooit won ze een pollepel en verder is er nog volop ruimte in haar prijzenkast. ,,Maar voor de prijzen doe ik het niet. Wel voor de onderlinge sfeer en de gezelligheid. En je bent bezig met je paard, dat is ook leuk.”

Volledig scherm Alicia en haar ouders Rudy en Marina Koets, allemaal ringrijders © Dirk-Jan Gjeltema

Toeristen vonden het mooi om de ringrijders in actie te zien. Joke de Zwart uit Den Bosch onderbrak haar fietstocht met haar man om te kijken naar de wedstrijd. Ze vond het ongelooflijk dat het lukt om vanaf een galopperend paard een ring met een doorsnede van 38 millimeter te steken met zo’n zware lans. Ze was nog verbaasder toen ze hoorde dat de topruiters een nog veel kleinere ring kunnen steken. ,,Wat is dat knap.”