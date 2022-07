Podcast de PZC deze week: Waarom het cruiseschip voor 1100 vluchtelingen in Vlissingen rechtsomkeert maakte

Bijna 97 procent van de Zeeuwse examenleer­lin­gen haalt diploma: bekijk hoeveel geslaagden er op jouw school zijn

VLISSINGEN - Bijna 97 procent van de Zeeuwse eindexamenkandidaten is dit jaar geslaagd voor het vmbo, de havo of het vwo. Vorig jaar haalde ongeveer even veel leerlingen hun diploma.

14 juli