Politie legt beslag op woning in Yerseke in drugsonderzoek

Hij kwam bij de politie in beeld aan de hand van een groot aantal ontsleutelde chatberichten. Daaruit bleek dat de 38-jarige verdachte vermoedelijk betrokken was bij een drugslab in het Brabantse Luyksgestel dat in oktober 2020 werd opgerold. Uit verder onderzoek bleek dat de man zich vermoedelijk op grote schaal bezig houdt met de handel in en productie van harddrugs. Ook wordt hij verdacht van witwassen.

Hoewel de man de Nederlandse nationaliteit heeft, werd al snel duidelijk dat hij niet meer in ons land verbleef. Mogelijk hield hij zichzelf schuil in het buitenland. Door samenwerking met de Spaanse autoriteiten werd hij uiteindelijk opgespoord in Spanje. Naast de woning in Yerseke is ook nog een huis van de man in Helmond doorzocht. Vandaag werd de man dus aangehouden en de woningen doorzocht. Ook daarop is beslag gelegd in verband met mogelijk wederrechtelijk voordeel verkregen uit de drugs- en witwasdelicten.