Politie lost schoten bij aanhoudingen in Tholen

VIDEO Een extra lange kerstvakan­tie: ‘Jammer dat we niet mogen afspreken van Mark Rutte’

GOES - De één heeft wel zin in een extra weekje chillen, de ander vindt het maar saai dat de kerstvakantie dit jaar een week langer duurt. Alisa, Olav, Bregje, Noah en Jens, leerlingen van de Kohnstammschool in Goes, zijn blij dat ze de kerstviering op school níet hoeven te missen.

17 december