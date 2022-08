Politie waarschuwt voor inbraak: al 17 keer raak in twee weken in Zeeland

Voor u, strandgast, werken deze Zeeuwen zich in het zweet: ‘Pfff, het is 43 graden in de keuken’

Hier aan de kust staan parkeerplaatsen vol met blik en zijn stranden afgeladen. Voor die horden toeristen werken talloze Zeeuwen zich in het zweet. De horeca, strandwachten en campinghouders puffen voor uw plezier. ,,Het is bloedheet. De keuken sluit straks even zodat we een duik in zee kunnen nemen.”

13 augustus