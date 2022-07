Politieonderzoek naar twee overleden personen in Wemeldinge

De hulpdiensten werden rond 16.30 uur opgeroepen nadat een buurtbewoner melding had gemaakt. Onder andere werd het Mobiel Medisch Team opgeroepen. Zij zijn niet meer ter plaatse gekomen omdat bleek dat de beide slachtoffers reeds waren overleden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een man en een vrouw. De identiteit van de slachtoffers is nog niet met zekerheid vastgesteld.

Het Herdershoefje is een van de netste straten van Wemeldinge, gelegen aan de rand van het dorp. Alle tuintjes zijn netjes onderhouden. Zo ook de voortuin van het vrijstaande huis waar de politie rond half vijf vanmiddag twee inwoners dood zijn aangetroffen en waar nu politiemensen in witte pakken door de huiskamer lopen en meerdere politieauto’s voor de deur staan. De bewoners, een man en vrouw van rond de zestig jaar, staan bekend als gewone vriendelijke mensen.

Buurtbewoners reageren geschrokken

Bewoners van de straat die wat wil zeggen, reageren geschrokken op de dood van hun buren. Meerdere buren omschrijven het echtpaar als rustige en vriendelijke mensen. Rond negen uur ‘s avonds was het politieonderzoek al uren gaande, maar sommige buren hadden pas op het moment dat het nieuws via de media werd verspreid in de gaten dat er een tragedie in de straat had voltrokken. ,,Je verwacht absoluut niet dat zoiets in zo’n rustige straat als deze kan gebeuren”, reageert een van hen.