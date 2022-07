Predikant specialiseert zich in Bijbelse seksualiteit en verlaat Arnemuiden

Dominee M. Klaassen heeft een andere Bijbel dan ik. In mijn Bijbel staat toch echt ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’ Een tekst waarmee iedereen uit de voeten kan, toch? De één is meer zus, de ander wat meer zo en op ieder potje past een dekseltje. Mijn echtgenoot en ik zijn twee mensen en daar kunnen wij ons prima in vinden. In de Bijbel van de predikant te Arnemuiden staat ‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.’ Het klinkt anders en dat heeft consequenties.

Ds. Klaassen verhuist naar Barneveld. Vanaf begin september is hij in dienst van de Stichting Bijbels Beraad M/V te Rhenen. In dat kader zoek ik hem op. De predikant heeft in 2019 een stortvloed van kritiek geoogst toen hij de Nashvilleverklaring ondertekende. Even het geheugen opfrissen? Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelicale kringen, een eenduidig geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transseksualiteit.