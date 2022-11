Preken in tijden van stikstofcrisis: ‘Met koffiepraat op spandoeken schiet je niets op’

Haagse cabaretier kiest voor de tegenaan­val

Sinds 1996 maakt Sjaak Bral ieder jaar een oudejaarsconference onder de naam Vaarwel (plus het jaartal). Dit jaar is het de beurt aan ‘Vaarwel 2022’. ‘Door het gat van de grap waait de wind van de waarheid’, is een gevleugelde uitspraak van de Hagenees. In een vraaggesprek legt de cabaretier en columnist zelf uit wat hij daarmee bedoelt.

10 november