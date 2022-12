Prijzen kopje koffie of maaltijd in de meeste Zeeuwse zorgcentra blijven vriendelijk: ‘Maar het zijn duivelse dilemma’s’

En dat is zeker niet vanzelfsprekend, bleek deze week. Een groep Zierikzeese ouderen is verontwaardigd. Héél verontwaardigd zelfs. De prijzen van de brasserie in zorgcentrum Borrendamme zijn per 1 december drastisch verhoogd. Voor een kopje soep moeten ze nu 5,50 euro betalen, ruim vier keer zoveel als voorheen. Een kopje koffie kost er nu 2,40, in plaats van 1 euro. De vaste bezoekers zijn een handtekeningenactie begonnen: ze verzamelden er in no-time bijna honderdvijftig.