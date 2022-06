Primeur voor Concert at Sea: de Nederlandse Crosby, Stills & Nash zijn opgestaan

Het programma van Concert at Sea staat boordevol bekende namen. Vooral op het hoofdpodium is het een feest der herkenning. Wie nieuwe muziek wil ontdekken, is aangewezen op het wat kleinere Umoja Podium, hoewel ook daar klinkende namen staan. Een echte primeur kon het publiek donderdag tijdens de eerste dag van Concert at Sea meemaken op het strandpodium. Daar stonden de Musketiers, een nieuw samenwerkingsverband van de gerenommeerde muzikanten Paul de Munnik, Paskal Jakobsen en Bertolf.

In de eerste opzet deed ook Daniel Lohues mee, zodat ook deze drie musketiers eigenlijk met zijn vieren waren. De Munnik vertelde dat Crosby, Stills, Nash & Young hun inspiratiebron was, maar ook zonder die mededeling was dat wel duidelijk voor degenen die door de regen naar het strandpodium van het festival waren gewandeld. Een piano als een klaterende bergbeek (De Munnik), heldere akoestische gitaren (Jakobsen en Bertolf) en de meanderende loopjes op de elektrische gitaar (Bertolf) zoals we die kennen van Stephen Stills en Neil Young, maar bovenal de prachtige samenzang. Het was alsof de legendes van Woodstock Nederlandse les hadden genomen. Bertolf schitterde eerder al in de band Her Majesty, die liedjes van CSN&Y subliem naspeelde, dit is een Nederlandstalige reïncarnatie.

Quote Er is niks mooiers dan zo samen te zingen Paskal Jakobsen, Bløf / Musketiers

In september komt het debuutalbum van de Musketiers uit, Concert at Sea kreeg een smakelijk voorproefje. Terug naar de baai, de eerste single klonk bij vlagen naar San Francisco tijdens de summer of love, de nieuwe single Noordeloos was puur, muziek ontdaan van alle opsmuk. Daarna volgde een reeks onbekende maar meteen aansprekende liedjes. Soms neigde de muziek naar country, de andere keer was het honky tonk, de driestemmige zang bleef de rode draad. ,,Er is niks mooiers dan zo samen te zingen”, aldus Jakobsen. Soms was de gelijkenis met de Amerikaanse supermuzikanten zo sterk, dat je geneigd was te zoeken naar het Engelstalige equivalent van een liedje, maar hier was sprake van doorleefde verwantschap, niet van naäperij. Een pareltje, deze primeur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.