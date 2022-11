Prinses Juliana maakt laatste reis op weg naar sloopstrand in Aliaga

Op 14 november kwam sleepboot Paul aan in het Italiaanse Reggio di Calabria, een duidelijk teken dat het vertrek van de Amedeo Matacena (zoals de Prinses Juliana nu heet) aanstaande was. PSDnet.nl meldde dinsdag dat op webcambeelden te zien was dat aan de voormast een navigatiehulpmiddel was opgehangen, een dagmerk. Ook stond de deur van het stuurhuis open en was voorop een tijdelijk stuurboordlicht gemonteerd. Anders Hoendervanger van PSDnet.nl: ,,De Paul heeft met behulp van een havensleepboot de Prinses Juliana uit de haven gesleept. Hoe lang de boot onderweg is, is onduidelijk want er kan nog een tussenstop zijn. Het zal minimaal een week zijn.”