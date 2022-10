Producent Eelco Hofman: ‘Als de klant het vraagt, bouwen we een halve luchthaven na’

PORTRET | MET VIDEOVan de ene op de andere dag trok de pandemie alle kabels uit het productiebedrijf van Eelco Hofman. Maar opgeven, ho maar. Hij richtte een tweede bedrijf op voor streaming en broadcasting. ,,Dat trok me door de coronacrisis, al had ik een jaar geen salaris.”

In een loods op het Goese bedrijventerrein Poel II schalt keiharde rockmuziek. Bij Hofman Productions test personeel geluidsapparatuur, want een storing bij een evenement, theatershow en concert is funest. Eigenaar Eelco Hofman (47) slaat het geamuseerd gade.

,,In mijn branche is techniek alles. Je mag niks verknallen, want je krijgt maar één kans. Natuurlijk kan er tijdens een live-evenement iets misgaan. Bij de theatershow Michiel de Ruyter van Muziektheater Zeeland speelde live een orkest en stonden er verschillende acteurs op het podium. We hadden 42 zenders aan staan. Als een acteur dan even naar het toilet gaat, moet je als de wiedeweerga die zender lokaliseren en uitzetten. Je moet elke dag superscherp zijn. Dat is de uitdaging van mijn vak.”

Hofman - lang, pezig, golfslagkuif en een besmuikte glimlach om de lippen - is een druk baasje. Om de haverklap pingt zijn smartphone.

Twee jaar terug was dat wel anders. De pandemie legde de evenementenbranche toen plat. Hoe ben jij uit het dal gekropen?

,,Nog voordat er sprake was van een coronagolf, had ik al door dat het misging. Toen een klant een internationaal evenement afblies, gingen bij mij de alarmbellen af. Ik geef toe dat de paniek toesloeg. We waren net bezig met het opbouwen van de theatershow Michiel de Ruyter. Acht voorstellingen in totaal. Vervolgens kwam de persconferentie van Rutte. Voor ik het wist, zat ik thuis met de vraag ‘Wat nu?’. Ik heb een samengesteld gezin met zeven kinderen en ben verantwoordelijk voor zes personeelsleden. Ik had slapeloze nachten. Mijn partner Gemma bleef gelukkig nuchter. ‘Het komt allemaal wel goed’, drukte ze me op het hart.”