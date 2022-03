Proeffabriek voor recycling van bouwpiepschuim in Terneuzen failliet: curator onderzoekt doorstart

enquête Het stank-voor-dankgehal­te is vaak erg hoog in de Zeeuwse politiek: ‘Lijkt soms alsof je een paria bent’

Vol ambitie begonnen tientallen raadsleden vier jaar geleden aan hun termijn in de Zeeuwse politiek. Intussen staat een nieuwe lichting te popelen om hen op te volgen. Wat kunnen ze verwachten? Hoeveel tijd steek je in het raadslidmaatschap en hoe reëel is het dat jouw plannen worden uitgevoerd? De redactie van deze krant hield een enquête onder de Zeeuwse raadsleden over vier thema’s: veiligheid, verruwing, resultaat en vergoeding.

12 maart