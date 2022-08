Protestpils en vermiste duiven... Kortom, wat weet jij nog van het nieuws?

Jeugdsenti­ment en veel meer op Beachboom

Welcome to the Jungle, dat is het thema dit jaar van Beachboom. Wat ooit begon als een strandfeestje is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement. Op de Brouwersdam worden vette beats verwacht en drie podia met een aanbod vol jeugdsentiment, dancemuziek en meer.

4 augustus