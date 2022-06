Provincie neemt klachten binnenvaartschippers serieus

Nieuwdor­per, die investeer­ders voor 5 miljoen oplichtte gepakt met 200 kilo drugs in Kanaaltun­nel

In de Kanaaltunnel zijn twee mannen gearresteerd nadat 200 kilo drugs in hun bestelwagen was ontdekt. Eén van hen is de uit Nieuwdorp afkomstige Bram S. (60), die naam maakte als voetbalmakelaar en ook even hulptrainer was bij RAFC Antwerp.

23 juni