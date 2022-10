PSD-veerboot Prinses Juliana naar de sloop

Zeeuwse dag in Den Haag: bestuur­lijk bijpraten met borrelhap­jes van topchef Van Bochove

‘Samen in zee’ is het motto van de Zeeuwse dag die donderdag werd georganiseerd in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Haagse ambtenaren, bestuurders en politici konden daarbij zilte zaligheden proeven uit de keuken van topchef Eric van Bochove van restaurant ’t Vlasbloemeken uit Koewacht.

20 oktober