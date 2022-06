PZEM boekt megawinst, maar Zeeuwen profiteren er nog niet van

MET VIDEO René Nijsse is de enige orgelbou­wer van Zeeland: ‘Een kerkorgel moet vrolijk klinken’

René Nijsse is de enige orgelbouwer in Zeeland. Hoewel de ene na de andere kerk sluit, groeit gek genoeg zijn klantenkring. ,,We restaureren en verhuizen veel orgels. Ik ben soms meer orgelsjouwer dan orgelbouwer!”

18 juni