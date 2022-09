PZEM verkoopt Sloecentrale en Pipe aan Tsjechen, wat rest gaat verder als ZEH

PZEM heeft een koper gevonden voor onder meer haar aandelen in de Sloecentrale (50 procent) en PZEM Pipe (100%). PZEM zette een jaar geleden haar zogeheten ‘wholesale’ activiteiten in de etalage.

PZEM heeft een voorlopig koopcontract gesloten met EP Netherlands, een 100% dochterbedrijf van het Tsjechische energiebedrijf Energetický a Průmyslový Holding (EPH). De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van circa 150 miljoen euro, waarvan een gedeelte nog afhankelijk is van de financiële resultaten in de komende twee jaren, laat PZEM weten.

PZEM behoudt haar meerderheidsbelang (70 procent) in EPZ, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, het Belgische zonnepark NPG Willebroek (50 procent), de biomassacentrale Moerdijk (50 procent) en windpark Gemini. Na afronding van de verkoop aan EPN zal de naam van PZEM N.V. veranderen in ZEH N.V., wat staat voor Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij.

EPH is een leidend Europese energiebedrijf met activiteiten in de Tsjechische republiek, Slowakije, Duitsland, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Praag. Het staat in de Europese top 10 van elektriciteitsproducenten. In totaal werken er 24.000 mensen.

Volgende stap

De helft van de aandelen PZEM is in handen van de provincie Zeeland. Dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde is positief over de verkoopplannen. ,,Hoewel de aandeelhouders zich nog moeten uitspreken over het goedkeuren van de transactie, zet PZEM hier een volgende stap in de invulling van de aandeelhoudersstrategie en daar staan we positief tegenover. PZEM is beter af met een aandeelhouder die een hoger risicoprofiel accepteert dan wij dat als publieke aandeelhouder kunnen doen.”

Frank Verhagen, CEO van PZEM, zegt over de verkoop van de activiteiten: ,,Op deze wijze weten we verdere invulling te geven aan de aandeelhoudersstrategie. Een belangrijke voorwaarde vanuit het bestuur was een partij te vinden die passend is bij de bedrijfsstrategie en met EPH lijken we deze te hebben gevonden.”