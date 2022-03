Quinten Gelderland: ‘Ik begin Zeeland steeds meer te waarderen’

Hoe ben je in Cuijk terecht gekomen?

,,Toen ik in 2013 klaar was met de havo in Terneuzen, wilde ik echt even weg. Opnieuw beginnen op een plek die ik nog niet kende en dat dan allemaal alleen gaan ontdekken. Hbo v (verpleegkunde, red.) kon ik ook in Vlissingen of Breda studeren, maar daar ging half Zeeland naartoe. Ik wilde iets nieuws, iets spannends, dus ik ging op kamers in Nijmegen.

Na mijn studie kreeg ik meteen een baan aangeboden bij het Radboud UMC. Ik heb drie jaar op de afdeling neurochirurgie gewerkt en kreeg toen de kans een extra opleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige te volgen. Een jaar geleden heb ik met mijn vriendin een huis gekocht in Cuijk. We waren het liefst in Nijmegen blijven wonen voor het stadse, maar de woningmarkt heeft ons gedwongen om wat verder uit te wijken. Gelukkig is hier ook genoeg reuring. Cuijk heeft een kroeg, restaurant én een bioscoop.”

Hebben jullie Zeeland nog overwogen?

,,Ik dacht van tevoren altijd dat ik na mijn studie gelijk terug naar Zeeland zou gaan. Maar dat idee is tijdens die vier jaar studeren steeds verder weggeëbd. Ik zat nog zo in de flow van het studentenleven. Ik had in Nijmegen een heel sociaal netwerk opgebouwd en ik heb er mijn vriendin leren kennen. Zij studeert nog en we hebben allebei het gevoel dat hier meer mogelijkheden liggen. Het is allemaal wat makkelijker, dichterbij. Als ik deze opleiding bij het ziekenhuis in Terneuzen had gedaan, moest ik elke keer naar Rotterdam rijden. Nu kan ik gewoon op de fiets. Dat geeft vrijheid. Maar ik moet zeggen dat naarmate ik ouder word, ik Zeeland wel steeds meer begin te waarderen. Dat vind ik wel grappig om te merken.”

Je komt zelf uit Terneuzen. Wat zijn herinneringen aan je jeugd in Zeeland?

,,Dan denk ik meteen aan de zondagen aan de kust samen met opa en oma. Lekker wandelen aan het strand van Nieuwvliet of Cadzand. En de vakanties die we daar vierden met de familie. Dan hadden we een huisje met mijn oom, tante en nicht, die net als ik enig kind was, en gingen we elke dag vliegeren en vissen aan het strand. Heel fijn vond ik dat.

Maar als ik aan mijn jeugd in Zeeland denk, denk ik ook aan het stappen in België. Zodra we ons rijbewijs hadden reden we naar Antwerpen toe, of richting Gent, naar grote clubs zoals de Noxx. Dat was toen heel normaal, maar achteraf voelt dat allemaal heel fout, haha. Ik vind een bruine kroeg tegenwoordig veel leuker.”

Ga je nu nog wel eens terug?

,,Ja, zeker. Dan blijven we meestal meteen een nachtje slapen bij mijn ouders. Het zijn altijd volle en drukke weekenden waarin we familie en vrienden bezoeken. We proberen ook altijd nog even naar de kust te gaan, maar negen op de tien keer lukt dat niet eens. Dan is daar geen tijd voor. Ik ga wél vaak nog even naar de bakker om een bolus te halen. Die zijn bij de Zeeuwse bakker toch het allerlekkerst.”

Wat mis je verder aan wonen in Zeeland?

,,Vooral mijn familie. En de spontaniteit om ‘even’ naar ze toe te gaan. Het is nooit eens zo van: o, ik ben klaar met eten, ik ga nog even een kop koffie drinken bij mijn ouders. Het is twee uur en een kwartier rijden, dus dat doe je niet zomaar. Als we gaan, dan is het altijd gepland. Behalve laatst, toen een maat van mij een huis had gekocht in Terneuzen en ik een dagje was gaan helpen met klussen. Wipte ik ’s avonds nog even binnen bij mijn ouders, sprongen de tranen spontaan in m’n moeders ogen. Zo aandoenlijk…”

Voel je jezelf nog een echte Zeeuw?

,,Als ik het over Zeeland heb, voel ik altijd wel een bepaalde trots. Daarom vind ik het bijvoorbeeld ook leuk om mijn Zeeuwse roots een beetje terug te laten komen in ons huis. In de gang hangen twee portretten van vrouwen in de Zeeuwse klederdracht, en oma had toevallig nog een foto van haar familie in klederdracht, dus die hangt er nu ook bij. Een mega ongezellige foto, waar iedereen ontzettend nors en star op kijkt, maar toch laat ik hem altijd trots aan iedereen zien, haha.”

Zouden jullie ooit nog in Zeeland willen wonen?

,,Ik stond een paar jaar geleden met mijn vriendin op Concert at Sea en toen zeiden we tegen elkaar: het zou toch wel mooi zijn als we hier, later als we oud zijn – over vijftien of twintig jaar -, lekker kunnen wonen aan de zee. Zodat we op zonnige dagen voor of na het werk naar het strand kunnen om uit te waaien. Dat lijkt me zo fijn.

Dat we ooit nog naar Zeeland verhuizen, is dan ook zo goed als zeker. Maar dan niet naar Zeeuws-Vlaanderen, ik vind ‘de overkant’ mooier. Het liefst in de buurt van Oostkapelle of Middelburg bijvoorbeeld. Zo heb je het stadse, het dorpse én de kust. Omdat we allebei in de zorg werken, zouden we graag iets van een zorgboerderij starten: een fijne plek midden in de natuur, waar we mensen structuur kunnen bieden, afleiding kunnen geven en tot rust laten komen.”