Racoon stormt met drie nieuwe nummers Top 2000 binnen, Bløf blijft Zeeuwse hofleverancier

De top drie populairste liedjes van Zeeuwse bodem is ongewijzigd. Naast Roller Coaster (nummer 2) zijn dat Oceaan van Racoon (33, vorig jaar 27) en Zoutelande van Bløf en Geike Arnaert. Bløf staat dit jaar met één nummer minder in de Top 2000. Hier , de titelsong van het in 2000 verschenen album, stond vorig jaar op 1988 en is dit jaar net over de rand gevallen.

Opvallende hoogste binnenkomer: Tijd Verliezen

Alle drie de nieuwe nummers van Spijt is iets voor later zijn bij de eerste 1000 geëindigd. Opvallend is dat Tijd Verliezen, een nummer dat zanger Bart van der Weide schreef over zijn zoon, de hoogste notering haalt (833). In tegenstelling tot de twee andere nieuwkomers, Geef je hart niet zomaar weg en Hee joh Jip, heeft Tijd Verliezen nooit in de Top 40 gestaan.