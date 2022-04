Racoon wint Edison met Nederlandstalig album

VideoLEUSDEN - Racoon heeft een Edison gewonnen. De Zeeuwse band krijgt het bronzen beeldje, de oudste muziekprijs in Nederland, voor het Nederlandstalige album Spijt is iets voor later .

De prijsuitreiking was maandagavond in het AFAS Theater Leusden. De Edisons werden in elf categorieën uitgereikt. In elke categorie had de jury drie artiesten genomineerd. In de categorie Nederlandstalig waren behalve Racoon ook Maan en Suzan & Freek kandidaat.

Racoon verraste begin 2020 met de mededeling dat de band na twintig jaar overstapte op Nederlandstalig repertoire. De eerste single, Het is al laat toch, werd meteen een grote hit. Vorig jaar oktober verscheen het album Spijt is iets voor later, dat lovende recensies kreeg. De Edison-jury sprak van ‘een prachtig album: klein en gevoelig, maar groot van inhoud’. Bij concerten, zoals begin deze maand in Ahoy in Rotterdam, wisselt de band nu Nederlands- en Engelstalig werk af.

Racoon won al drie keer eerder een Edison. Zowel in 2006 als in 2011 ontving het kwartet uit Goes de prijs als beste band. In 2013 werd Oceaan bekroond als beste nummer.

Bekijk hieronder de video van organisatie over de uitreiking.

