Razzmatazz hengelt met Shannon McNally weer een topmuzikant binnen: ‘Het geheim? Serveer artiesten niet af met een pizza’

Eduard F. (59) ook in hoger beroep vrijgespro­ken van doden buurvrouw Annie (78) in Oostkapel­le

De 59-jarige Eduard F. uit Oostkapelle is vrijdag ook in hoger beroep vrijgesproken van het doden van Annie van der Poel (78). Volgens het hof in Den Bosch is er geen wettig en overtuigend bewijs dat hij degene was die zijn buurvrouw in 2019 neerstak.

7 oktober