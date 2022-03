Regels in de zorg zijn nodig, dat moeten huisartsen maar accepteren

Het is te droog en daarom beregenen boeren al in maart hun akkers: ‘We kunnen niet op regen wachten. Het risico is te groot’

Wat krijgen we nou? Het uienzaad zit koud in de grond of teler Bert de Bruijckere uit Aardenburg begint al met beregenen. ,,De grond is veel te droog.”

