Regenboogzebrapad per direct verwijderd, Emma geraakt door bekladdingen

,,Echt een heel erg sneu persoon die dit heeft gedaan", zegt Emma Smits, de Thoolse uit Scherpenisse aan wie het regenboogzebrapad in Tholen-stad, dat afgelopen nacht werd beklad, is opgedragen ,,En dan ook nog in de nacht. Wat laf. En dan die tekst... Het raakt me vooral vanwege alle mensen op Tholen die nog niet in de kast zitten. Het maakt meteen duidelijk dat hier nog meer aandacht aan moet worden gegeven. Zo zie je maar dat je als homo of lesbienne niet wordt geaccepteerd door veel inwoners van Tholen.”

Romeinen

De bekladder kladde de teksten ‘ÝHWH, daar kun je niet omheen’ en ‘Sodom en Gomorra, stop de hoererij want het loon van de zonde = de dood’ op het zebrapad voor het Thoolse gemeentehuis. Met ‘YHWH’, dat komt van een Hebreeuwse lettercombinatie, wordt - naar alle waarschijnlijkheid - god bedoeld. ‘Het loon van de zonde is de dood’ lijkt erg op een fragment uit het bijbelboek Romeinen uit het Nieuwe Testament.

Volledig scherm Het bekladde regenboogzebrapad vanuit de lucht. © Joop Schot

Van leuk naar lelijk

,,De eerste actie was heel erg leuk en gezellig", zegt Emma. ,,Maar dan ineens is het beklad en lelijk. Maar wat doe ik eraan? Ik ga niet schrobben. Maar ik hoop dat de gemeente wél actie onderneemt. Dit moet ze toch met hun neus op de feiten drukken. Hopelijk beseffen ze nu dat er wel degelijk iets mis is met de homo-acceptatie op Tholen.”

Wie het regenboogzebrapad dinsdagnacht beklad heeft, is (nog) niet duidelijk. Net zomin als wie het gaybrapad zaterdagavond maakte. ,,Ik denk dat diegene die het regenboogpad gemaakt heeft gewoon lekker geheim wil blijven”, zegt Emma. ,,Zeker niet nu het zo in het nieuws is. En we komen er ook nooit achter wie het nu beklad heeft.”

Burgemeester: ‘Dit kan echt niet’

,,Deze tekst is onacceptabel. Dit kan echt niet”, reageert de Thoolse burgemeester Marleen Sijbers. ,,En dit past niet in een samenleving die met respect naast elkaar leeft. Zomaar een wegdek inkleuren is ook niet volgens de regels. Maar om ruimte te geven aan de actie naar aanleiding van de oproep van Emma op Instagram is het regenboogzebrapad niet meteen verwijderd. We roepen iedereen op met onderling respect elkaar de ruimte te geven en open en respectvol met elkaar in gesprek te gaan.”

Volledig scherm Het bekladde regenboogzebrapad. © PZC