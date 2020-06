Rel rond kwetsende tweet Martin Bos (FvD) loopt met een sisser af

POLL Van zorgeloos shoppen was lang geen sprake door corona, maar de goede oude tijd lijkt terugge­keerd

19:46 GOES - Weet u nog, de wittebroodsweken van het coronavirus? Toen we nauwelijks nog boodschappen durfden te doen, laat staan dat we voor een niet-noodzakelijke aankoop de stad ingingen. Van zorgeloos shoppen was wekenlang geen sprake, maar de goede oude tijd lijkt teruggekeerd, leert een rondje lopen in Goes.