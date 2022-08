Rescue Vlissingen wordt Rescue Zeeland, locatie voor volgend jaar nog niet bekend

De twaalfde editie van het spectaculaire hulpverleningsevenement had woensdag plaats moeten vinden op de Boulevard van Vlissingen, maar de gemeente weigerde drie weken geleden een vergunning te verlenen. De Zeeuwse veiligheidsorganisaties hadden een negatief advies uitgebracht, omdat het veiligheidsplan niet op orde was. Er zouden bijvoorbeeld maar twintig stewards zijn geweest voor een evenement waar zeker 40.000 mensen op afkomen en in geval van nood zou het evenemententerrein niet snel genoeg ontruimd kunnen worden.

Vlissingen niet buitenspel

De organisatoren denken nog steeds dat het evenement wél plaats had kunnen vinden, maar ze willen nu positief vooruitkijken, geeft Castel aan. ,,Het heeft geen zin om naar elkaar te blijven wijzen. We maken een nieuwe start en we kijken welke locatie daar bij hoort. Daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. We hebben zo’n enthousiaste ploeg vrijwilligers dat het nooit onze intentie is geweest er een einde aan te maken. Met de nieuwe naam zeggen we niet dat Vlissingen buitenspel staat. Integendeel. We nodigen de gemeente nadrukkelijk aan tafel uit. Feitelijk zijn we natuurlijk een bovenlokaal evenement."