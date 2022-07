Richard legt zeldzaam ‘pilotengat’ vast boven Brouwershaven

‘Een vliegtuig dat door een wolk vliegt veroorzaakt trillingen en schokgolven en kan ook wervelingen in de lucht teweegbrengen. De onderkoelde druppeltjes in de wolk komen dan in trilling en kunnen daardoor gemakkelijk bevriezen. Zo ontstaan ijskristalletjes die, als ze groot genoeg zijn, door hun gewicht uit de lucht omlaag vallen. In de wolk ontstaat dan een ‘leeg gat’ dat zichzelf door wisselwerking met lucht en waterdamp rond het gat in stand weet te houden.’