Rietvelden moeten Vlaams polderwater geschikt maken voor Zeeuws gebruik

Het Vlaamse polderwater stroomt nu via de Braakman in de Westerschelde. Dit polderwater is te vervuild voor gebruik in de landbouw en de industrie. Het idee is om bij pompstation Isabella Rigool zogeheten ‘constructed wetlands’ te maken. In deze moerasachtige rietvelden zou het Vlaamse polderwater op een natuurlijk manier gezuiverd worden. Schadelijke stoffen als metalen, paks, pesticiden, microplastics en pfas zouden in de wetlands achterblijven. Het water dat er uitstroomt zou dan gebruikt moeten kunnen worden.