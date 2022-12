Rijk gaat provincie helpen met bijna versleten Zeelandbrug

Politie­fuik na een stapavond? Dit is waarom je die in Zeeland (bijna) niet meer ziet

De klassieke fuikcontrole na een avondje stappen zie je in Zeeland vaker niet dan wel. ,,We controleren op andere manieren op rijden onder invloed’’, zegt politiewoordvoerder Pierre-Ine Mattheussens. ,,Er is niet minder kans om gepakt te worden.’’

2 december