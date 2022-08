Rijk zoekt nog steeds aanlegplaats voor cruiseschepen met vluchtelingen: wordt Vlissingen gedwongen?

Bij nader inzien besloot het gemeentebestuur van Vlissingen vorige maand af te zien van het plan om het cruiseschip Silja Europa af te meren in de Buitenhaven en daar te gebruiken voor de opvang van 1100 vluchtelingen. In Velzen, de enige andere gemeente die zoiets ook zag zitten, bleek de aanlegkade niet geschikt. Even was er nog het idee ze voor de kust te laten dobberen, maar dat werd snel afgeschoten. Toch is de huur van de schepen niet opgezegd. Vanaf zaterdag huurt het Rijk de Silja Europa voor ten minste zeven maanden van de Tallink Grupp, een maand later komt daar de Galaxy bij. Kan staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) Vlissingen dwingen het schip alsnog toe te laten, net als bij het hotel dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kocht in Tubbergen? ,,Het lijkt me wel", zegt Frank Groothuijse, hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan de Universiteit van Utrecht.