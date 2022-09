RIVM verstuurt eerste uitnodigingen voor herhaalprik

18.000 herhaalprikken per week

GGD Zeeland verwacht zo’n 18.000 herhaaprikken per week te zetten op de zes vaccinatielocaties: Vlissingen, Middelburg, Tholen, Zierikzee, Terneuzen en Goes. De vaccinatielocaties zijn geopend van maandag tot en met zaterdag voor mensen die een afspraak hebben gemaakt. De GGD vaccineert alleen op afspraak om mensen zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. Later in het najaar bekijkt de gezondheidsorganisatie of het mogelijk is om weer de wijk in te trekken of om op pop-up locaties coronaprikken te zetten.