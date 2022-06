Robert Smit, architect van Villa V: ‘Ik voel trots, nu ik hier weer sta’

Vanaf een duinpad door de Domburgse duinen, kom je via een betonnen trap met treden die in de breedte verspringen, bovenop het duin waar de nieuwe villa is gebouwd. Robert Smit, projectarchitect van bnla-architecten, poetst de regendruppels van zijn brillenglazen, kijkt om zich heen en zegt: ,,Ik voel trots, nu ik hier weer sta.” Samen met een heel team van het Amsterdamse architectenbureau bedacht hij het ontwerp voor deze villa.