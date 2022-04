Rocken op kleinschalig festival aan de Schelde

Vermiste jongen (14) terecht

De 14-jarige jongen die dinsdagavond werd vermist, is in goede gezondheid aangetroffen in België. Dat meldt de politie. Eerder op de dag vroeg de politie Zeeuwen om te kijken naar de in Noord-Brabant woonachtige jongen, omdat het vermoeden bestond dat hij in Zeeland zou verblijven.

12 april