Rode Kruis Zeeland zoekt vrijwilligers: ‘Een tiental is niet voldoende’

Mensen die zich in willen zetten voor het noodhulpteam, als hulpverlener bevolkingszorg of tijdens evenementen mogen zich melden bij het Rode Kruis Zeeland. Het noodhulpteam ondersteunt hulpdiensten bij grote incidenten, zij verzorgen slachtoffers met lichte verwondingen. Als hulpverlener bevolkingszorg help je bij het onderbrengen van slachtoffers van grote incidenten. Het team dat vrijwilligerswerk doet bij evenementen wordt ingezet als EHBO’er, legt districtsmanager Rode Kruis Zeeland Cor Bos uit. Alle teams zoeken vrijwilligers.

‘In Zeeuws-Vlaanderen hebben we de meeste vrijwilligers nodig’

In totaal telt het Rode Kruis Zeeland nu zo’n 340 vrijwilligers. De hulporganisatie is in alle dertien gemeenten Zeeland actief. Zeeuws-Vlaanderen kampt met het grootste tekort. Bos: ,,In Zeeuws-Vlaanderen hebben we de meeste vrijwilligers nodig. Als daar geen aanmeldingen komen, komen we op den duur in de problemen. Je moet dan denken aan het afzeggen van evenementen. Op dat punt willen we natuurlijk niet komen.” Een tiental vrijwilligers, is niet voldoende, aldus Bos. ,,We zijn blij met elke vrijwilliger, maar met tweehonderd nieuwe vrijwilligers zijn we echt geholpen.”

Quote Zonder vrijwilli­gers, komen we in de problemen. Cor Bos , Districtsmanager Rode Kruis Zeeland

‘Nieuwe vrijwilligers hebben geen vooropleiding nodig’

Door te toenemende hulpvraag blijft het beroep op de vrijwilligers toenemen. Ervaring is niet nodig, benadrukt Bos: ,,We bekijken alle aanmeldingen en beslissen na een intakegesprek of iemand geschikt is voor dit werk. Nieuwe vrijwilligers hebben geen vooropleiding nodig. Ze volgen een interne opleiding van 32 uur en ontvangen een Rode Kruis EHBO-certificaat. Je kunt de studie ook deels thuis volgen. De enige verdere eis is dat elke vrijwilliger minimaal 32 uur per jaar inzetbaar is. Dit doen we om de vakbekwaamheid te kunnen garanderen.”

Om je als vrijwilliger bij het noodhulpteam te voegen, zijn aanvullende opleidingen nodig. ,,Sommige functies vereisen meerdere opleidingen. We hebben bijvoorbeeld ook een hulpploeg die meefietst met wielerevenementen, zij hebben hiervoor een aanvullende opleiding gehad.”

Noodopvang voor vluchtelingen

Het Rode Kruis ondersteunt momenteel het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bij de noodopvang van asielzoekers en vluchtelingen in Goes en Middelburg. De hulporganisatie houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op hulpverlening, mochten mensen hier in Zeeland aankomen.