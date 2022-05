Roken is straks op het hele terrein van Adrz verboden ‘Ergens moet je een streep trekken’

pollGOES - Even een sigaretje opsteken voor dat misschien best stressvolle bezoek aan het ziekenhuis? Vanaf volgende week mag het niet meer bij de Adrz-ziekenhuizen. De rookruimtes binnen waren al lang opgedoekt. Paffen in de buitenlucht of rookabri hoort binnenkort ook tot de verleden tijd.

Voor de duidelijkheid: het rookverbod geldt overal en voor iedereen. Niet alleen bezoekers, maar ook personeel en patiënten mogen geen sigaret of e-sigaret opsteken. ,,Nee, ook niet op het parkeerterrein”, zegt woordvoerder Ilona Wielemaker. Volgens haar valt het simpelweg ‘niet te verkopen’ om als ziekenhuis de verslaving die ook voor anderen schadelijk is langer te tolereren. ,,Veel ziekenhuizen zijn ons al voorgegaan. En ergens moet je een keer een streep trekken.”

Online cursus om te stoppen

Dat moment breekt aan op 31 mei, Wereld Niet Roken Dag. Dat kan voor rokers die regelmatig het Adrz bezoeken niet als een verrassing komen. ,,In de rookabri staat al een hele tijd een stoepbord waarop we dit aankondigen.” Ook het personeel is al maanden op de hoogte. Verstokte rokers mogen op kosten van het ziekenhuis online cursussen volgen om helemaal te stoppen met roken. ,,Daar is nog niet veel animo voor”, geeft Wielemaker toe. ,,Maar we blijven dat ook na 31 mei aanbieden.”

Anno 2022 is het bijna niet meer voor te stellen dat 25 jaar geleden het nog de normaalste zaak van de wereld was om ín het ziekenhuis te roken. Uit een verslag in de PZC van 12 mei 1997 blijkt dat behalve in de rookruimtes ook in de kantoortjes binnen het Oosterscheldeziekenhuis volop werd gepaft. Voorwaarde was wel dat de roker er alleen zat óf tot overeenstemming had met collega’s waarmee de werkruimte werd gedeeld.

‘Gezellig vol’

,,Als je verslaafd bent, wil je roken. Zo simpel is het. En wie zijn wat dan om dat te verbieden of onmogelijk te maken?”, sprak de directeur van Ziekenhuis Walcheren in hetzelfde artikel. ,,Aan die rookruimtes kun je wel zien dat ze in een behoefte voorzien. Voor wie niet rookt, stinken ze enorm, ondanks goede ventilatie, maar ze zijn altijd gezellig vol.”

Enkele jaren later legde het ziekenhuis in Vlissingen het roken aan banden. Ook in Goes werden de teugels aangetrokken. Een paar maanden nadat het Oosterscheldeziekenhuis in 2003 een boete kreeg omdat de hal niet rookvrij was, werden de rookruimtes aangepast. Ook stelde de directie een algeheel rookverbod in voor de overige vertrekken. Volgens Wielemaker zijn de laatste rookruimtes binnen al vele jaren geleden verdwenen.