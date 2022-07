‘Roosevelt’ populairder dan ooit; recordaantal inschrijvingen bij university college in Middelburg

Dat veranderde toen ze hoorde over Liberal arts and sciences. In dit universitaire bachelor-programma van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg kunnen studenten zelf hun vakkenpakket samenstellen. Pas later in de studie kiezen ze een richting. Dat is precies wat Dieuwertje de Beer zocht. ,,Het is mijn droomstudie”, wist ze meteen. Ze schreef zich zonder aarzeling in bij UCR. ,,Ik kan zóveel combineren. Ik ga in het eerste jaar sterrenkunde, literatuur, psychologie en datawetenschap volgen. Toen ik hoorde dat ik was toegelaten bij UCR, heb ik het hele huis bij elkaar geschreeuwd.”