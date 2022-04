Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb geeft Van Randwijklezing

De lezing, om 11.00 uur in de Sint Jacobskerk, is onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. Het thema is ‘Vrijheid, wat mag het kosten?’ De lezing is genoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk. Gratis toegangskaarten zijn vanaf zaterdag 11.00 uur vrij te reserveren via bevrijdingsfestivalzeeland.nl.