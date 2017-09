Rotterdamse drugssmokkelaar vlucht tijdens bezoek aan dochter

De 46-jarige Rotterdammer T. van D., verdacht van drugssmokkel, is gevlucht tijdens een verlof om zijn dochter te bezoeken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was hij betrokken bij de smokkel van 44 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen.

De man is medio juni dit jaar aangehouden. Kort daarvoor was in de haven van Vlissingen de 21-jarige Rotterdammer S.C. opgepakt door de politie. Het OM vermoedt dat deze jongeman in de nacht van 14 juni namens een drugsbende actief was als ‘uithaler’. Vlakbij hem werd namelijk 44 kilo cocaïne gevonden. Die drugs heeft hij mogelijk van een schip of uit een container gehaald.

Van D. werd korte tijd later aangehouden wegens betrokkenheid bij de smokkel van die 44 kilo harddrugs. Hij mocht van de rechtbank al na een paar weken de gevangenis voor enkele dagen verlaten om zijn dochter te bezoeken. Zij was bevallen van een tweeling waarvan het ene kindje bij de geboorte stierf en de tweede in kritieke toestand verkeerde. De opa keerde echter niet terug van dat tijdelijke verlof, zei officier van justitie Gunnar van der Hofstede vrijdag tegen de Middelburgse rechtbank. ,,Hij is ontvlucht.” Ook raadsman Dick Olie weet niet waar zijn cliënt is. ,,Sinds zijn schorsing heb ik geen contact meer met hem gehad.”

Opsporingsbevel

Van der Hofstede vertelde dat er een internationaal opsporingsbevel uit is gegaan zodat hij hoopt dat Van D. ooit wordt opgepakt. ,,Wij proberen hem op te sporen.”

In deze zaak zit nog een derde verdachte vast, in een gevangenis in Lima (Peru). Ook is de politie nog op zoek naar een vierde verdachte, een inwoner van Ecuador. Maar ook die man is spoorloos.